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أوقاف كفر الشيخ: بيع 330 صك أضاحي حتى الآن

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:13 م
أوقاف كفر الشيخ :
أوقاف كفر الشيخ : بيع 330 صك أضاحي حتى الآن
محمود زيدان
قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن إجمالي صكوك الأضاحي التي تم بيعها حتى الآن بلغت 330 صكًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف، أنه تم توزيع الصكوك علي الإدارات المختلفة في جميع المراكز، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ كان لها دور بارز العامين الماضيين في بيع صكوك الأضاحي للراغبين.

وأشار الفقي إلى ثقة من يشترون الصكوك في أداء القائمين عليها، أدى إلى زيادة المبيعات التي وصلت إلى ما يقرب من 700 ألف جنيه العام الماضي، موضحًا أن ذلك كان له أطيب الأثر في توزيع 15 طن لحوم على الفقراء والأماكن الأكثر احتياجًا.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ بدور أئمة المساجد في جميع الإدارات وثقة رواد المساجد فيهم، مضيفًا أن المستهدف هذا العام هو الوصول بالمبيعات من الصكوك إلى مليون جنيه.

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