زى انهاردة آخر يوم أشوفك فيه.. دنيا عبدالعزيز توجه رسالة مؤثرة للراحل فاروق الفيشاوي

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى.
وعلقت على الصورة: زى انهاردة كان آخر يوم أشوفك فيه، زى انهاردة انت مشيت بالليل مع أذان الفجر، أسألكم الدعاء .
وتفاعل عدد كبير من متابعى الفنانة دنيا عبدالعزيز داعين للمغفور له بالرحمة والمغفرة .
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل فجر يوم الخميس 25 يوليو، في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان، وتدهور حالته الصحية قبل أيام بعد دخوله في غيبوبة تامة ألزمته غرفة العناية المركزة في المستشفى.