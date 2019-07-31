زى انهاردة آخر يوم أشوفك فيه.. دنيا عبدالعزيز توجه رسالة مؤثرة للراحل فاروق الفيشاوي

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى.





وعلقت على الصورة: زى انهاردة كان آخر يوم أشوفك فيه، زى انهاردة انت مشيت بالليل مع أذان الفجر، أسألكم الدعاء .





وتفاعل عدد كبير من متابعى الفنانة دنيا عبدالعزيز داعين للمغفور له بالرحمة والمغفرة .



