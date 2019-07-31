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رياضة

ميدو فرحان .. مصر المقاصة يضم نجم الزمالك رسميا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:43 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع اللاعب محمد إبراهيم كابتن فريق كرة القدم بنادي الزمالك، ووقع اللاعب علي العقود لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي من القلعة البيضاء.

وعقد مسئولو المقاصة جلسة مع اللاعب محمد إبراهيم بحضور الدكتور سالم وكيل اللاعب، والدكتور عصام سراج تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع النادي.

وتسلم الدكتور عصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وسيتم قيد محمد إبراهيم بقائمة المقاصة رسميا باتحاد الكرة المصري.

وأشاد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة بصفقة محمد إبراهيم، مؤكدا أنه لاعب قائد وذو مهارات خاصة وإضافة قوية للفريق الفيومى خلال الموسم الجديد، وإمكانياته وقدراته ستفيد الفريق.

ومن المقرر ، أن ينتظم محمد إبراهيم في معسكر المقاصة المقام حاليا بالاسكندرية خلال الساعات المقبلة.

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