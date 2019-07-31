البنك المركزي في البرازيل يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي

خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض عند 6.0 في المئة اليوم الأربعاء، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ مارس 2018.





وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك والمؤلفة من تسعة أعضاء بالإجماع بالموافقة على خفض سعر الفائدة (سليك) بمقدار 50 نقطة أساس.





وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أعلن اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008، بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ووجود تضخم ضعيف في الولايات المتحدة.





وقال البنك أنه يستعد لإجراء المزيد من خفض تكاليف الاقتراض في حال دعت الحاجة إلى ذلك.





اتخاذ المركزي الأمريكي قرار خفض أسعار الفائد كانومن القرارت المتوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية العالمية.



