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رياضة

23 لاعبا في القائمة المحلية الأولية للمصري بالموسم الجديد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:53 ص
فريق المصري
فريق المصري
كتب محمد الغزاوى
أتم جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة اللواء ياسر سالم إجراءات قيد القائمة المحلية الأولية للفريق الأول للكرة بالنادي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2020/2019.

وتضم القائمة الأولية 23 لاعبًا على النحو التالي : 

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح

خط الدفاع : كريم العراقي ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، 

خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد ياسر ، اسلام عطية ، حسين رجب ، شيخ موكورو ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، حسن علي ، محمد عبد اللطيف جريندو ، حجاج عويس ، مفتاح طقطق.

خط الهجوم : أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

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