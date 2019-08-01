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رياضة

الأهلي ينفي التفاوض مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود أي مفاوضات مع عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية.

وأشار أمير توفيق إلي أن ما تردد خلال الفترة الماضية من وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب في ظل المنافسة مع نادي آخر لضمه كلام عار تماما من الصحة.

وأوضح أمير توفيق أنه يكن كل تقدير واحترام لمرعي وإمكاناته كأحد المهاجمين المميزين في مصر ولكنه لم يدخل في دائرة مفاوضات الأهلي للتعاقدات الجديدة خلال الفترة الحالية نهائيا.

وأتم أمير توفيق حديثه بأن الجهاز الفني للأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في مركز الهجوم ولم يدخل مرعي ضمن قائمة احتياجات الفريق للموسم الجديد بشكل أو بآخر.

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