إعادة تشغيل أقدم قطار معلق بالعالم.. وفيل صغير يتسبب في أكبر حوادثه

أعيد فتح وتشغيل أقدم عربات كهربائية معلقة في العالم، والتي تقع في مدينة فوبرتال في غرب ألمانيا، وذلك بعد إغلاقها لفترة طويلة لإجراء إصلاحات وتجديدات بها.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فإن قطار شويباهن كان قد أغلق لمدة 9 أشهر تقريبا، وعندما أعيد افتتاحه استقبله ركاب القطار وسكان المدينة بهتافات وتصفيق، حيث يعتبرون الذهاب في القطارات المعلقة نزهة.



وقال رئيس بلدية المدينة، أندرياس موكي، إن فوبرتال مرتبطة بالقطار المعلق، فهو ليس أهم وسيلة نقل فقط ولكنه يعد أيضا بمثابة العلامة التجارية للمدينة في أنحاء العالم.



وكان قد أغلق هذا الخط الحديدي في نوفمبر الماضي بعدما انهار جزء من هذا الخط الذي يبلغ عمره 120 عاما، وينقل 85 ألف راكب يوميا، ويبلغ طوله 8 أميال.



ويجذب القطار المعلق عشاق السفر والتنقل من جميع أنحاء العالم، والذين يمكنهم ركوبه على مدار اليوم مقابل 7 يورو فقط، وغالبا ما يشجعهم على اختياره رؤية المدينة بالكامل من النافذات الزجاجية بعيدا عن الزحام المروري.



وألهم القطار المعلق عددا من الشعراء وكتاب الأغاني، حيث كُتب عنها في رواية ثيودر هرتزل عام 1902، وأشار إليه بأنه الوسيلة المثالية للتنقل في المدينة، فيما ظهرت في فيلم 'Alice in den Städten"، واسمه بالإنجليزية ""Alice in the Cities".



ويذكر أن تم إغلاق القطار المعلق عدة مرات، الاطول فيهم كانت خلال الحرب العالمية الثانية حيث تم قصفه، وأعيد افتتاحه بعد التجديد في عام 1946، فيما وقع الحادث الأشهر المتعلق بهذا القطار في يوليو 1950، حيث قرر سيرك Frank Althoff أن تكون حملته الدعائية من خلال القطار المعلق، فتم تحميل فيل صغير عمره 3 أعوام ومعه مجموعة من الصحفيين والمعجبين ولكن أصيب الفيل بالذعر وجلس على مقعد خشبي بقوة مما أدى إلى انهيار جزء كبير من العربة، وتم تعديل القانون للحيوانات المرافقة فيه فيما بعد لتصبح القطط والكلاب فقط.