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رياضة

وليد سليمان ورمضان صبحي.. فحص طبي لــ ثنائي الأهلي في التتش

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخضع وليد سليمان ورمضان صبحي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران المقرر له السادسة مساء اليوم على ملعب التتش؛ لتحديد فرص مشاركتهما في المران بعد الشكوى من الإصابة عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.

وكان وليد سليمان، قد اشتكى من إجهاد عضلي ، فيما تعرض صبحي لكدمة في وجه القدم أدت إلى تورمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.



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