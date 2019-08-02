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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية يختتم زيارته لباكستان

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:44 م
زلماي خليل
زلماي خليل
ا ش ا
اختتم المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد اليوم /الجمعة/ زيارته إلى باكستان التي استغرقت يومين، اطلع خلالها المسئولين الباكستانيين على آخر مستجدات عملية السلام في أفغانستان، وبحث دور باكستان في دعمها.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن خليل زاد قوله إن "السلام يتطلب تطمينات موثوقة من أفغانستان وباكستان ألا يتم استخدام أراضي أيا من الجانبين في تهديد الأخر"، مضيفا أن تلك التطمينات- علاوة على اتفاق السلام الأفغاني الشامل- ستسمح بزيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي والترابط والتنمية.

وأشارت القناة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص التقى- خلال زيارته لإسلام آباد - رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا .

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