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منوعات

زوار ملاهٍ ينقذون ركاب أرجوحة من كارثة موت محقق.. شاهد ماذا حدث

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:14 م
صدى البلد
أحمد شريف
في لقطات مرعبة حاول مجموعة من المتفرجين بمدينة ملاهٍ منع سقوط برج يحمل كوابل أرجوحة كادت أن تسقط بمجموعة من الركاب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يظهر مقطع فيديو تم تصويره في المعرض الوطني لدورانجو ، في شمال غرب المكسيك ، عشرات الأشخاص الذين يحاولون سحب البرج المعدني من اعلى إلى أسفل بعد ميله بشكل مرعب بأرجوحة الركاب.

وبينما يحاول المتواجدون بالملاهي منع البرج المعدني من الانتقال إلى الجهة اليسرى، يمكن رؤية العديد من الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال، عالقين في مقاعدهم المتدلية.

وسعى رواد الملاهي لانقاذ فتاة صغيرة كانت تتدلى من مقعد الأرجوحة المعلقة بعد أن مال البرج المعدني الذي حمل كوابل الارجوحة.

فيما تمكن المتواجدون بالملاهي من انقاذ الموقف وإعادة البرج المعدني إلى مكانه قبل أن تقع كارثة كانت ستودي بارواح العشرات من ركاب أرجوحة الملاهي.

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