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شاهد.. لحظة خروج قطار شحن عن مسار قضبان سكة حديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
أحمد شريف
خرج قطار شحن عن مسار القضبان بالقرب من مدينة ماريانسكي لازن ، في جمهورية التشيك ، على بعد حوالي 12 كيلومترًا من الحدود الألمانية.

وبحسب موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، كان قطار الشحن يحمل الحجر الجيري عندما انفصل عن القضبان يوم الأحد 28 يوليو ، ولم يصب أحد.

وتسبب خروج القاطرة التي تحتوي على 13 عربة في الأضرار ال وصلت قيمتها بنحو 1.2 مليون يورو.

ويوضح فيديو نشره الموقع لحظة خروج القاطرة عن مسار القضبان وانقلابها بشكل مرعب وصادم .





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