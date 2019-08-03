وفاة أشهر دوبلير في السينما المصرية عبد الرازق فوزي

غيب الموت قبل قليل الفنان عبد الرازق فوزى والذى يعد من بين أشهر من عمل فى المعارك بالسينما المصرية عن عمره يناهز 82 عاما.



وأقامت عائلته مراسم العزاء بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها العناية المركزة حتى فارق الحياة ، دون إخبارهم لنقابة المهن التمثيلية.



عمل أيضا كدوبلير فى عدد كبير من الأفلام، وخلال استضافته مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة، في حلقة عن نجوم السينما خلف الكاميرا، قال إن أصعب المشاهد التي قام بها، كان القفز من فوق سور القلعة بارتفاع 28 مترًا، ومشهد انقلاب السيارة في فيلم "صراع الأيام".



عمل لفنان عبد الرازق فوزى أيضا فى أفلام "الجاسوسة حكمت فهمي"، وفيلم "أمير الظلام"، فيلم "ضد الحكومة"، فيلم "الأبطال"، فيلم "ارزاق يادنيا"، فيلم "بنات ابليس"، فيلم "رصيف نمرة خمسة".