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د. مجدى بدران يكتب: أغذية الوقاية من نقص المناعة

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:45 ص
صدى البلد

من علامات نقص المناعة تعدد الأمراض و التشخيصات، و عدم أو بطء الاستجابة للعلاجات التقليدية، و تكرار الحاجة للاحتجاز بالمستشفيات ، و تكرار الغياب عن العمل أو الانقطاع عن الدراسة لأسباب صحية ، و الإصابة بأمراض الحساسية صعبة العلاج ، و الإسهال المزمن ، و تأخر النمو فى الأطفال، و فقدان الوزن فى الكبار . نقص المناعة يفسر حدوث العدوى الميكروبية المتكررة ، شاملة العدوى التى يصعب السيطرة عليها بالعلاجات المعتادة ، خاصة الالتهابات البكتيرية الشديدة بالأغشية الخلوية أو الغدد الليمفاوية أو الجهاز التنفسى مثل تكرار الإلتهابات الرئوية ، أو حدوث التهابات صديدية متكررة بالأذن ، أو خراريج بأماكن غير متوقعة كالمخ أو الكبد،أو تسمم الدم، أو حدوث خراريج متكررة بالجلد، أو العدوى بميكروبات غير معتادة مثل بعض الفطريات ، أو تكرار الحاجة لتناول المضادات الحيوية أو تناولها بلا فائدة.

تشمل روشتة أغذية المناعة، شرب الماء بوفرة فالماء هام للمناعة و التخلص من السموم ، و تناول الوجبات المتوازنة فى الكم و النوع ، و الأفضل أن تكون طازجة، مع الحذر من الوجبات السريعة الغربية النمط ، و محاربة تسلل المياه الغازية فى الوجبات الغذائية ، والحرص على الرضاعة الطبيعية التى تعد الأفضل للرضع خاصة أول ستة شهور من العمر .

التمر 40 فائدة للمناعة ، و الأغذية المبرعمة كالفول النابت والحلبة المستنبتة ترفع المناعة و تزيد من نسب مضادات الأكسدة خاصة فى خلايا الممرات الهوائية و مجرى الأنف مما يقى من الحساسية التنفسية .

الثوم ترياق المناعة ، به 19 مادة من مضادات أكسدة تقى الأنسجة من التدمير بفعل الشوارد الحرة . الثوم يعالج الفطريات خاصة فطريات الكانديدا ، وهى أكثر انواع الفطريات انتشارًا في مرضي نقص المناعة. يحتوى الثوم الطازج على مادة الأليسين الذى يعمل كمضاد حيوى طبيعى ، إضافة لكونه مضاد للفطريات و مضاد للفيروسات.

مركبات الفيتو ترفع المناعة، وهى 25 ألف مادة لاتجدها فى الصيدليات ، تتوفر عند باعة الخضر والفاكهة، بسهولة ترفع المناعة بتعدد ألوان السلاطة و الفاكهة .

العائلة الصليبية ترفع المناعة ، و هى حوالي 3000 نوعا غنية بمضادات الأكسدة التى تحمى الخلايا من التدمير، و تشمل الكرنب خاصة الكرنب الأحمر، الذى يحوى 36 مادة مانعة للسرطان ، و القرنبيط ، و اللفت ، و الفجل الذى يوفر 25 فائدة ترفع المناعة ، و البروكلى الذى يرفع المناعة و يفيد مرضى حساسية الصدر لغناه بمضادات الأكسدة و مادة السلفورافين . تزيد مادة السلفورافين من كمية مضادات الأكسدة فى الشعب الهوائية ، مما يحمى الخلايا من التهتك و التدمير و يفيد مرضى حساسية الصدر و مرضى إلتهاب الشعب الهوائية .

تفاح الفقراء هو البصل بألوانه المتعدده، الأبيض والأحمر والأخضر . وهو غنى بمادة الكيورسيتين الذى يعد مضاد قوى للأكسده يحمى من الملوثات الخارجية والجزيئات الضارة التى تتكون داخل الجسم ، و يحافظ على سلامة الخلايا وحيوية الأنسجة .

عش الغراب يرفع المناعة و ينشط البكتيريا النافعة التى ترفع المناعة و تقلل من الحساسية ، وهو معجزة الألياف الطبيعية ، يخفض الكوليستيرول والدهون ، و يقلل الوزن الزائد و ضغط الدم المرتفع .

فيتامين د يرفع المناعة ، و ينظم عمل 2000 شفره وراثيه فى الجسد ، و مصادر فيتامين د الطبيعيه تشمل عرض الجسم مباشرة للشمس 15 دقيقه يوميًا خلال ساعات الصباح أو بعد العصر ، الفول السودانى ، الأسماك ، السالمون ، الماكريل ، التونة ، السردين ، زيت كبد الحوت ، الكبدة ، صفار البيض .

نقص فيتامين أ يقلل المناعة ، وبالتالى يساعد الميكروبات على العدوى ، فيتامين أ هام للرؤيه ونمو العظام والأسنان وتكوين الهرمونات وتنسيق عملها والتكاثر وانقسام الخلايا و تطورها ،و هو هام للمحافظه على سلامه وحيويه الأسطح سواء الجلد أو الأسطح الداخليه للجسم ، وإذا نقص هذا الفيتامين فى جسم الإنسان تشققت هذه الأسطح وانتشرت بها الثقوب اللتى تسمح للميكروبات بالدخول للجسم وبداية العدوى . للبيتا كاروتين وهى المصدر النباتى لفيتامين أ قدره على مكافحه السرطانات . مصادر فيتامين أ هى الكبده، البيض ،اللبن ، الجزر ، البطاطا ، السبانخ ، البروكلى ، البنجر ، الطماطم ، الفلفل الرومى ، البسلة ، المانجو ، الكانتالوب ، المشمش ، البرتقال ، الخوخ ، الباباز .

فيتامين سى يرفع المناعة ، و هو مضاد للأكسدة . الأغذيه الغنيه بفيتامين سى هى الجوافة ، الكيوى، الفلفل بألوانه، الطماطم ، البرتقال ، اليوسفى،الليمون ، و الأعشاب العطرية كالنعناع واليانسون و البابونج .الأعشاب الطبيعية غابت عنا ، وهى توفر مضادات الأكسدة و الألياف و الفيتامينات و المعادن، و من أمثلتها التييلو والزنجبيل و القرنفل و الريحان ، و تؤكل طازجة أو مطهية ، أو تشرب كشاى، و يمكن أن تحلى بعسل النحل .





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