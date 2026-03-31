بعد أيام من وفاة والدته أثناء ولادته .. وفاة رضيع في المنوفية

شهدت قرية شبرا زنجي بمركز الباجور في محافظة المنوفية وفاة رضيع بعد ايام من وفاة والدته أثناء ولادته لها بمستشفي خاص في المنوفية.

وشيع الأهالي جثمان الأم السبت الماضي وسط حالة من الحزن ليلحق بها رضيعها اليوم ويتم دفنه مع والدته.

وأكد الأهالي، أن السيدة تبلغ من العمر ٣٦ عاما وتركت ٣ أطفال بينهم طفل رضيع وتوفت اثناء ولادة طفلها بمستشفي خاص ورفضت أسرتها اتهام أحد بوفاتها ونفوا الشبهة الجنائية في الواقعة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة الباجور بتلقيه بلاغا بوفاة سيدة أثناء ولادتها طفلا داخل مستشفى خاص.

