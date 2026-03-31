على مدار يومين.. فصل الكهرباء عن مركز أشمون في المنوفية

أعلن مركز ومدينة اشمون في محافظة المنوفية عن قطع الكهرباء عن مركز اشمون علي مدار يومين لعمل صيانة ونظافة على بارات جهد ۱۱ ك.ف بمحطة محولات أشمون وبناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن الفصل سيستمر علي مدار 5 ساعات من الساعة ۹ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا علي مدار يومي الجمعة والسبت.

وأضافت قطع الكهرباء يوم الجمعة المقبل سيشمل فصل بارات جهد ۱۱ ك. ف للمحولات الرئيسية ١ - ٢ - ٣ وسيتم فصل مغذيات (مستشفى العربي - تنقية سمادون اشمون - اشمون - الكوادي - محطة الرفع ۱ ، ۲ – جريس - ابو يوسف - اشمون ٦ - اشمون ۸ - اشمون ۹ - اشمون ۱۱ - تنقية طليا - سنتريس ۱۱ - سنتريس ۲ - المياه ۲ - تنقية اشمون بوهة - مجاري طهواي - المياه ۱ - عملية مياه سنتريس - اشمون -۲ - اشمون ۳ - اشمون ۵ - اشمون ۱۱ - سمادون ) .

ويشمل قطع الكهرباء يوم السبت فصل بارات جهد ۱۱ ك. ف، للمحولات الرئيسية ٤ - ٥ - ٦ وسيتم فصل مغذيات الاسكان الاجتماعي - سنتريس ۳ - سنتريس ٤ - منيل دويب - مستشفى العربي ۲ - شطانوف - كفر منصور - البرانية -ابو غالب - المحلة - قورص - سبك الاحد - شنشور - عزبة عمرو - الباجور - العصورة - مجريا - مجاري طهواي -شعشاع - صرف ابو رقبة - معالجة ساقية ابو شعرة - القناطرين - كفر الجما - لبيشة.

وأكدت شركة الكهرباء، أن مركز أشمون بالكامل والقرى المحيطة به سوف يتأثر بهذا الفصل لأن جميع مغذيات الجهد المتوسط الخارجة من محطة محولات أشمون سيتم فصلها وبالتالي فإن المناطق المتأثرة بالفصل هي جميع مناطق وقرى وعزب ومدينة أشمون بالكامل.

وناشدت الكهرباء، جميع المصالح الحكومية - الهيئات والمدارس بالكامل - محطات المياه والصرف بالكامل -المستشفيات والمراكز الصحية بالكامل المخابز - السنترال وفروعه بالكامل - مركز الشرطة ونقط الشرطة التابعة له بالكامل بأخذ الاحتياطات اللازمة وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائي لحين الانتهاء من فترة الفصل وكذلك نشر فترة الفصل على الموقع الإلكتروني الخاص بمركز ومدينة اشمون حتى يتمكن المواطنين من عمل الاحتياطات اللازمة والخاصة بهم لحين الانتهاء من فترة الفصل ومخاطبة جميع المستشفيات ومحطات وعمليات مياه الشرب والصرف الصحي للتأكيد على المولدات الاحتياطية وتوفير المصدر البديل لحين الانتهاء من فترة الفصل.