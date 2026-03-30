إحالة سكرتير وحدة محلية بالمنوفية ومسئول الشئون الإدارية للتحقيق لتقصيرهما في العمل

اجري طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية جولة ميدانية بقرية طليا، لمتابعة سير وانتظام العمل بمقر مجمع الخدمات الحكومية ومتابعة سير وانتظام العمل بملف التصالح ومقابلة عدد من المواطنين والاهالي والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وبحث جميع الشكاوي المقدمة لهم بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية والجهات المعنية.

وخلال متابعته لسير الأعمال اليومية بمجمع الخدمات الحكومية تلاحظ عدم تواجد عدد كبير من الموظفين وعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية بمقر المجمع، وعدم الاهتمام بمطالب المواطنين المترددين علي المجمع لإنهاء مطالبهم، وعلى إثرها تم تحويل سكرتير الوحدة المحلية ومسئول الشئون الإدارية للتحقيق لإهمالهما في الإشراف علي الموظفين والعاملين بالوحدة مما يؤثر على سير العمل وخدمة المواطنين.

كما شدد أبو حطب بتكثيف حملات النظافة بمداخل ومخارج القرية ،ويوجه العاملين ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانبه أكد أبو حطب علي استمرار جولاته الميدانية بالوحدات المحلية القروية والقري والعزب والكفور التابعة للوقوف علي مشاكل ومطالب المواطنين والتواصل المباشر والمستمر معهم وتبادل الحوار مع كافة الفئات للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم.