توقيع الكشف الطبي على 365 حالة وتحويل 35 لإجراء عمليات جراحية في قافلة طبية بالمنوفية

شهدت الوحدة الصحية بقرية زرقان بمركز تلا في محافظة المنوفية إقبالًا كبيرًا على قافلة الخير الطبية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وتكليفات الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، والدكتور أحمد شلتوت مدير الإدارة الطبية بتلا ، بضرورة تعميم الخدمات الصحية المتميزة داخل مركز تلا.

جاء ذلك بمشاركة فعّالة من مدير مستشفى تلا المركزي وفرق الجودة والحوكمة بقيادة الدكتورة رانيا حمدي والدكتور يوسف جبريل.

انطلقت القافلة الرابعة من قوافل مستشفى تلا المركزي إلى الوحدة الصحية بزرقان، بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 365 حالة، وتحويل 35 حالة لإجراء عمليات جراحية، بما يضمن استكمال رحلة العلاج وتقديم خدمة متكاملة للمرضى.