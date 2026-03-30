فصل طلاب تشاجروا في مدرسة بالمنوفية لمدة عام واستبعاد المدير

أحال اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية واقعة مشاجرة الطلاب داخل مدرسة دار التربية الرسمية للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية للتحقيق

وقرر فصل الطلاب أطراف الواقعة لمدة عام دراسي ونقلهم من المدرسة وتطبيق العقوبات الرادعة طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 بشأن لائحة التحفيز والانضباط التربوي للتعليم ما قبل الجامعي وإحالتهم للتحقيق بلجنة الحماية المدرسية .

وقرر المحافظ استبعاد مدير المدرسة محل الواقعة لضعف الإشراف يأتي هذا في إطار تحقيق الانضباط للعملية التعليمية .

وشدد محافظ المنوفية علي أنه لا تهاون مع أي شكل من أشكال التجاوز أو الاساءة التي تمس هيبة المعلم وأن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو التجاوزات سيقابل بإجراءات فورية ورادعة .