جامعة المنوفية تطلق خطة متكاملة للترشيد والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية

عقد رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس الجامعة بحضور اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة على للدراسات العليا والبحوث، وسعاد بيومى أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

أكد رئيس الجامعة خلال الجلسة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ترشيد استهلاك الطاقة والوقود، في إطار توجهها نحو تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التفاعل الإيجابي مع هذه التوجهات من خلال تبني سياسات واضحة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل مختلف منشآتها.

وأضاف أن الجامعة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ووجّه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية أمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات، تتولى إجراء حصر شامل لكافة منشآت الجامعة، وإعداد تصور متكامل للأماكن التي يمكن استغلالها في تطبيق منظومة الطاقة الشمسية، تمهيدًا لتنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة.

وأشار إلى أن الجامعة ستبدأ تنفيذ حملة توعوية شاملة عن ترشيد الاستهلاك، تستهدف نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بأهمية الاستخدام الأمثل للموارد، خاصة الكهرباء والمياه، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل، وإطلاق مواد إرشادية توضح السلوكيات الصحيحة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسيخ ثقافة الترشيد داخل الجامعة.