الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميت بيودع ميت.. وفاة شخص أثناء تقديم العزاء في صديق عمره بالمنوفية

الاصدقاء المتوفيين في اخر ظهور لهم
الاصدقاء المتوفيين في اخر ظهور لهم
مروة فاضل

ميت بيودع ميت.. هكذا كان الحال في قرية ميت مسعود بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة أحد الأهالي أثناء تقديم العزاء في صديق عمره بالقرية. 

البداية كانت بوفاة أحد أبناء قرية ميت مسعود جمال بدر الذي اتشحت القرية بالسواد حزنا على وفاته وانتشرت عبارات النعي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث وصفوا المتوفي بحسن الخلق والسمعة الطيبة. 

وأثناء تقديم واجب العزاء توافد العشرات من الأهالي لتقديم واجب العزاء وبينهم علام غانم صديق المتوفي الذي كانت تجمعه صداقة قوية به. 

خلال تقديم واجب العزاء شعر علام غانم بالتعب وسقط مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى وإعلان وفاته حزنا على صديقه. 

وأكد أهالي القرية، أن المتوفيين كانا أصدقاء ودائما بجوار بعضهما في أي مكان.

وأوضح الأهالي أن  علام غانم حزن كثيرا لوفاة صديقه حيث ظهر عليه الحزن أثناء دفن المتوفي وأثناء تقديم واجب العزاء ليتوفي بعد صديقه بساعات قليلة ويلحق به. 

وأوضح الأهالي أنه تم تشييع جثمان ابن قريتهم جمال بدر  أمس الاثنين ليلحق به صديقه اليوم ويتم تشييع الجثمان اليوم من القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأوضح الأهالي، أن أسرة المتوفي علام غانم كانت حزينة للغاية علي وفاة جمال بدر صديق والدهم حيث نعوا صديق والدهم بكلمات مؤثرة ليرحل والدهم مساء اليوم في نفس يوم وفاة صديقه ليترك لهم حزن كبير علي وفاة الصديقين. 

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
