مصرع سيدة سقط عليها جدار بلكونة بمدينة طوخ في القليوبية

لقيت سيدة مصرعها إثر حادث مأساوي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بعد سقوط جدار بلكونة من الطابق الرابع عليها خلال وجودها أسفل العقار بمنطقة جامع المناصرة في طوخ وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة والتي صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.



تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع الحادث بالقرب من مسجد المناصرة في طوخ وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة سيدة تدعى صفاء بكري في الحال متأثرة بإصابتها.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.