مياه القليوبية تنفي شائعات تلوث مياه الشرب وتؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تلوث مياه الشرب ببعض المناطق، مشددة على أن المياه المنتجة آمنة تمامًا وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أن مياه الشرب تخضع لمنظومة رقابة دقيقة ومتكاملة تبدأ من معامل المحطات، مرورًا بالمعامل المركزية والمعامل المتنقلة، وصولًا إلى المعمل المرجعي بالشركة القابضة، بما يضمن جودة المياه وسلامتها حتى وصولها إلى المواطنين.

وشددت الشركة على أن أي معلومات أو بيانات تتعلق بخدمات مياه الشرب يتم الإعلان عنها فقط من خلال القنوات الرسمية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أخبار غير موثقة.

كما حذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الشائعات لما تسببه من إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدة أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

وفي هذا السياق، دعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880 في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم خدمة متميزة وآمنة للمواطنين.