محافظ القليوبية يتابع تطهير ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال تطهير ورفع المخلفات بترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، والتي تقوم بها مديرية الري بالقليوبية في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة المجاري المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه المحافظ برفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، مع تكثيف أعمال التطهير الدورية للترعة، لضمان تحقيق السيولة المائية ومنع أي تراكمات قد تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختصة لسرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، والمتابعة المستمرة لحالة الترعة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كوبري مجمع المدارس

ووجه المحافظ بإنشاء كوبري مشاة أمام مجمع المدارس على ترعة الشرقاوية، بما يحقق السيولة المرورية ويضمن عبورًا آمنًا للطلاب والمواطنين، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الكوبري القائم الرابط بين جانبي الترعة، بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لرفع كفاءة وتطهير الترع والمصارف بمختلف المراكز والمدن، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.