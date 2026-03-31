محافظ القليوبية يقود حملة لنقل الباعة من كوبري الرياح التوفيقي وعزبة السوق ببنها

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم حملة موسعة لنقل الباعة الجائلين من منطقة كوبري الرياح التوفيقي وعزبة السوق بمدينة بنها إلى أماكن مخصصة لهم، وذلك لوضع حل جذري لمشكلة الإشغالات ومنع أي مظاهر غير حضارية بتلك المناطق.



وشهدت الحملة نقل وتسكين الباعة داخل الباكيات والمحلات البديلة التي أنشأتها المحافظة خصيصًا لهم أسفل الكوبري من ناحية منطقة المنشية، بجوار السجن القديم، بما يضمن توفير بيئة منظمة وآمنة للبائعين، والحفاظ على انتظام الطريق العام.

كما تم تجهيز السوق الجديد بمداخل ومخارج حضارية لتنظيم الحركة داخله، مع السماح للباعة بالعمل مجانًا بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التنظيم الإداري، على أن يتم لاحقًا تحصيل رسوم رمزية تُخصص لأعمال الصيانة الدورية.

شكاوى المواطنين

وأوضح المحافظ أن هذه التحركات جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين، الذين عانوا من التعدي على حرم الطريق، وما نتج عنه من اختناقات مرورية، خاصة في أوقات الذروة. وقد تضمنت الحملة إزالة كافة الإشغالات، ومصادرة عربات الكارو والفروشات التي كانت تُستخدم في غلق الشوارع والاستيلاء على المساحات العامة، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطنين والمشاة.

ولم تقتصر الحملة على منطقة الكوبري فقط، بل امتدت لتشمل منطقة عزبة السوق ببنها، حيث تم إخلاء جميع البائعين وإلزامهم بالباكيات المخصصة لهم، مع التنبيه المشدد بعدم الفرش في الشارع أو التعدي على حرم الطريق مرة أخرى.

كما نجحت الحملة في إخلاء الكوبري الحديدي على الرياح التوفيقي تمامًا من الباعة، مما ساهم في فتح المحاور المرورية وتيسير حركة السيارات.

وخلال الحملة، تم إزالة كافة التندات والمظلات المخالفة والمتجاوزة لخط التنظيم أمام المحلات التجارية والباكيات، والتي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وإعاقة حركة المشاة.

كما تمكنت الأجهزة المختصة من رصد وإزالة جميع وصلات الكهرباء العشوائية والمخالفة التي كان يستخدمها الباعة في سرقة التيار الكهربائي، لما تمثله من خطر جسيم على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن إهدار المال العام، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

في سياق متصل، وجه المحافظ الأجهزة الأمنية، وبخاصة شرطة المرافق، بضرورة التواجد الميداني المستمر بالمنطقة لضمان عدم عودة أي مظاهر عشوائية، كما وجه بإنشاء نقطة ارتكاز أمني دائمة بالمكان، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لن يُسمح بعودة الفوضى مرة أخرى.

على الجانب التنفيذي، كلف المحافظ أجهزة مجلس مدينة بنها بشن حملة نظافة شاملة وفورية لرفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة والأتربة الناتجة عن تجمعات الباعة السابقة.

كما وجه بالبدء في أعمال تجميل وتشجير المنطقة وتنظيف الجزر الوسطى، لإعادتها إلى مظهر حضاري لائق، مشددًا على المتابعة المستمرة من خلال جولات ميدانية مفاجئة لضمان استدامة الانضباط.