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رياضة

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:37 ص
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
عمرو الحلوانى
سلطت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية الضوء على شراء المستشار تركي آل الشيخ لنادي ألميريا مقابل 20 مليون يورو بعد أن تم توثيق عقد البيع بين ألفونسو جارسيا وتركي آل الشيخ.

وأعلنت تقارير صحفية إسبانية عن أول قرار يصدره تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، والمالك الجديد لنادي ألميريا، بعد استحواذه على النادي الإسباني.

ورحبت جريدة " ديرو ألميريا " بشراء تركى الشيخ للنادى الإسبانى، ودونت عنوان "أهلًا مستر آل الشيخ"، إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان آل الشيخ الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ38 اليوم الأحد، قد تحمل ديون النادي، التي تتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة انتشلت ألميريا من الظل إلى واجهة الأحداث، موضحة أن آل الشيخ تعمد إرسال رسالة طمأنة إلى جميع العاملين بالنادي، بعد حالة من الريبة حول مستقبلهم، طوال مفاوضات عملية البيع، وأكد مالك النادى الجديد بقاء جميع العاملين دون رحيل أحد.

وأكدت الصحيفة في تقرير آخر، أن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق لفريق التعاون والمتوج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين، سيتولى منصب المدير الفني للفريق الإسباني.

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