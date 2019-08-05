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ليست الذئاب وحدها.. الدببة تهدد حياة المواشي والأغنام في فرنسا.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:22 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
سقط الأسبوع الماضي، 61 خروفًا من جرف في جبال "البرانس" الفرنسية، ويقول المزارعون المحليون، إن سقوط الأغنام في هذا الجرف، كان هربا من دب كان يطاردها، وذلك طبقا لما عرضته فضائية "يورنيوز".

وقبل أربعة أسابيع، شهدت منطقة مجاورة نفس الحادث، وخلفت مطاردة الدب سقوط 250 خروفا في جرف جبلي.

هذه الحوادث المتكررة، والخسائر الجسيمة، أشعلت غضب المزارعين ومربي الماشية، وصبوا جام سخطهم على الدولة التي لا توفر الحماية اللازمة لمواشيهم من خطر الحيوانات المفترسة خاصة الذئاب والدببة.

ومن أجل تهدئة غضب المزارعين، وعدت الحكومة الفرنسية بدفع تعويضات للمزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة، سيحصل كل مزارع على 600 يورو، على كل ماشية خسرها، شريطة أن يتخذوا تدابير لحماية قطعانهم من هجومات الذئاب والدببة.

ويوجد 40 دبا بنيا في جبال جنوب فرنسا، بعد إعادة إدخال هذه الفصيلة منذ 30 عامًا.

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