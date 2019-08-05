35 حاجا مصريا يتلقون العلاج بالمستشفيات السعودية

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى صباح اليوم الإثنين، 30035 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 26360 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 3675 حالة في المدينة المنورة، لافتًا إلى دخول 61 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 26 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 35 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلي أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 25 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 78 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 5 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا " صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.



وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها.



وفى ذات السياق تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، المشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، اليوم الاثنين، سير العمل بعدد من العيادات للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.



وأكد" قنديل" أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، مشيدا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، مؤكدا توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، وموضحا ان جميع العيادات تعمل على مدار ال 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.



وأعلن " قنديل" أنه تم زيادة أعداد عيادات البعثة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات المرضية لخدمة الحجاج المصريين من وزارات " الداخلية والتضامن، والسياحة"، حيث تم إفتتاح 37 عيادة طبية، منها 33 بمكة المكرمة، و4 بالمدينة المنورة، حتى الآن.



كما حرص " قنديل" على الإستماع إلى آراء المترددين علي العيادات لمعرفة رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث اشادوا بالخدمات الصحية التى تقدمها لهم البعثة الطبية، مشيرا إلى أنه تم زيارة عدد من المرضي بمقر إقامتهم بالفنادق وذلك بعد خروجهم من المستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية.



وأشار " قنديل" إلي أنه جار التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لنقل الحجاج المصريين إلي مستشفيات المشاعر، حيث سيتم متابعتهم خلال تواجدهم في مستشفيات المشاعر لأداء فريضة الحج، موضحا أنه تم عمل جدول نوبتجيات لأطباء البعثة للتواجد على مدار ال 24 ساعة بجوار المرضي المصريين لمتابعة حالتهم الصحية.