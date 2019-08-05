العدل تمنح مسئولين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة صفة الضبط القضائي

أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا بمنح رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالهيئة صفة مأموري الضبط القضائي



وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته .



وجاء قرار وزير العدل - الذي نشرته صحيفة (الوقائع المصرية) اليوم الإثنين- عقب الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون النظافة العامة وتعديلاته، وخطاب محافظ الجيزة.

