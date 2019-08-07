رئيس وزراء اليابان ووزير الدفاع الأمريكي يتجاهلان الحديث عن تحالف بحري في الشرق الأوسط

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، لم يجريا أي حديث خاص بشأن التحالف البحري الذي اقترحت الولايات المتحدة تشكيله في الشرق الأوسط.



وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمريكي أكدا أن البلدين سيعملان من أجل السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي علاوة على تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.



والتقى يوشيهيدي سوجا بشكل منفصل مع مارك إسبر ولم يناقشا أيضا مسألة التحالف البحري في الشرق الأوسط.