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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب نهضة بركان السابق: نريد تعويض خسارة الكونفدرالية أمام الزمالك في 2019

صدى البلد

أكد أمين الكاس، لاعب نهضة بركان المغربي السابق، صعوبة المواجهة التي ستجمع الفريق المغربي ضد الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المباراة ستسير في إطار أخوي بين الفريقين.

وقال أمين الكاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «مواجهة الزمالك في النهائي ستكون صعبة، وهي ستكون مواجهة تدور في إطار أخوي بين الفريقين وتخرج نظيفة بين الفريقين».

وأردف قائلًا: «نهضة بركان فريق كبير ولا يعتبر مواجهة الزمالك ثأر بعد خسارة نهضة بركان نهائي الكونفدرالية عام 2019».

وتابع أمين الكاس: «نتمنى الحظوظ أن تكون بجانبا في هذه المباراة ونهضة بركان يمتلك حاليًا لاعبين جيدين».

وحول توقعه لمباراة النهائي، قال أمين الكاس: «مقابلتا النهائي ستُلعب على جزئيات صغيرة والفريق الذي سيلعب على تلك الجزئيات هو من سيكون الأقرب لتحقيق اللقب. وأتمنى أن يكون هذا الفريق هو نهضة بركان».

وأردف قائلًا: «نريد أن يُعوّض فريق نهضة بركان خسارة النهائي أمام الزمالك في 2019».

الاعلامي هاني حتحوت كاس الكونفدرالية نهائي كأس الكونفدرالية مواجهة الزمالك نهضة بركان المغربي نهائي الكونفدرالية

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