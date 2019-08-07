جهاز المشروعات الوطنية: نعمل على إنشاء مجمعات صناعية كبرى بالمحافظات..فيديو

أكد اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة، أن الجهاز يسعى بأن تساهم شركاته فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية فى العديد من المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالأمن الغذائى، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض الصناعات الغذائية الأخرى.





وأضاف اللواء مصطفى أمين، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، أن جهاز المشروعات الوطنية يشارك فى بعض المشروعات الخاصة بتعظيم العائد والاستغلال الأمثل لتعزيز الثروات الطبيعية المتاحة فى مصر.





وتابع اللواء مصطفى أمين، أن من المشروعات الكبرى هى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة، إضافة إىل المشروعات التى تحدم متطلبات الإعاشة اليومية.



