استرداد أراضي الدولة: استعدنا مليون فدان والحملة لن تتوقف..فيديو

قال المتحدث بإسم لجنة إسترداد اراضي الدولة أحمد أيوب ان هناك قوة لإزالة التعديات على اراضى الدولة ومعاقبة ومحاسبة من تسبب فيها موجها الشكر لهيئة الرقابة الادارية على مجهوداتها فى هذا الشأن.



واضاف أيوب فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " انه خلال الـ 13 موجة تم استرداد ما يقرب من مليون فدان و 140 مليون متر مربع اراضى بناء مشيرا الى ان هذة الارقام ضخمة للغاية.



وتابع : لدينا رئيس وطنى يعرف معنى الدولة وحقها وشكل لجانا ووضع فيها كل الجهات المعنية.



واستكمل ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اعلن منذ ثلاثة اسابيع انه سوف يعقد ثلاثة اجتماعات متتالية مع المحافظين لاستعراض نتائج التقنين وقرارات الإزالة.