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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوج الأم كلمة السر.. دماء بمنطقة حساسة تكشف انتهاك جسد صغير بولاق الدكرور

صدى البلد

شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة بشعة ضحيتها طفل في الرابعة من عمره قام زوج والدته بهتـ.ك عرضه واغتـ.صاب جسده الصغير حتى اصيب بحالة اعياء ونقله زوج الأم للمستشفى في حالة سيئة. 

 

تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة اخطارا من المستشفى بوصول طفل مصابا بجروح شديدة في منطقة حساسة نتيجة التعدي عليه وجروح وكدمات في مختلف انحاء الجسد وحالته العامة سيئة، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال الى المستشفى لفحص البلاغ وبيان سبب حالة الطفل. 

 

 

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افادت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن عامل احضر الطفل إلى المستشفى وأخبر الأطباء أنه سقط على السلم اثناء لهوه ما سبب اصاباته وفقدانه الوعي، واثناء فحص الأطباء للطفل والاصابات بجسده تبين وجود آثار دماء في منطقة حساسة نتيجة اعتداء عنيف فتم ابلاغ الشرطة للاشتباه في حالة هتك عرض وكذب رواية العامل. 

 

اضافت التحريات ان ذلك العامل زوج والدة الطفل وأنه من قام باغتصاب الطفل وهتك عرضه مستغلا غياب زوجته عن المنزل والخروج لعملها فقام بتجريده من ملابسه وهتك عرضه وعندما تعالت صرخات الطفل انهال عليه بالضرب حتى فوجئ به يفقد الوعي بين يديه فنقله الى المستشفى واخبر زوجته والاطباء أنه سقط من اعلى السلم. 

 

وألقت قوة امنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور القبض على المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الجريمة فتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق. 

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