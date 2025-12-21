قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة.. عالم بالأزهر: فاعله ارتكب أمرين مكروهين
طالب أنقذ القطر.. تدخل بطولي للطفل مَهد يمنع حادثا وينقذ مئات الأرواح
بثنائية عالمية.. المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025
بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي غداً
ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
لقاء سويدان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن الجمهور
مقصية عالمية.. أيوب الكعبي يسجل الهدف الثاني للمغرب في مرمى جزر القمر بافتتاح كأس الأمم الإفريقية
هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي غداً
قبل نهاية الأسبوع .. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة
فن وثقافة

جيهان سلامة تكشف أسرار تفاصيل دخولها مجال التمثيل

جيهان سلامة
جيهان سلامة

كشفت الفنانة جيهان سلامة تفاصيل دخولها مجال التمثيل لأول مرة، موضحة أن الإعلامية الراحلة ميرفت سلامة وشقيقها كانا يعملان في ذلك المجال، وأسرتها كانت ترفض ذلك، كما أن مجموعها في الثانوية العامة كان يؤهلها لدخول كلية الحقوق، لكنها أحبت التمثيل.

وتابعت الفنانة جيهان سلامة خلال حديثها في برنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أن المخرجة إيناس الدغيدي رشحتها للتمثيل في فيلم «ديسكو ديسكو»، موضحة أن المخرجة لم تتغير حتى الآن، فهي بشخصيتها نفسها في اللوكيشن، حادة للغاية وطباعها صعبة، وهي التي اكتشفت موهبتها، وأفكارها حرة للغاية، وللأسف كثير من الأشخاص يفهمون حديثها بالخطأ.

وأوضحت الفنانة جيهان سلامة أنها تتمنى العمل مع الفنان محمد هنيدي في عدة أعمال، فهي تكن له كل التقدير والاحترام، وأيضًا المخرج أحمد خالد والمخرج جمال عبد الحميد، وغيرهم من الفنانين والمخرجين العظماء، مؤكدة أنها فنانة محظوظة كونها شاركت في أعمال حققت نجاحًا كبيرًا.

وتحدثت الفنانة جيهان سلامة عن كواليس العمل مع الفنانة عبلة كامل في مسلسل «ريا وسكينة»، مشيرة إلى أنها لم تضع أي مكياج على وجهها نهائيًا، معلقة: «أنا من ساعة ما اشتغلت معاها وأنا كرهت المكياج، نفسي طول الوقت أشتغل من غير نقطة ميك أب في وشي، وهي بسيطة قوي ودمها خفيف، ولازم أي حد يحبها وتدخل قلبه من غير حتى ما يعرفها، ونفسي ترجع للتمثيل تاني».

واختتمت الفنانة جيهان سلامة حديثها قائلة إنها لم ترَ أي فنانة برقة الفنانة عبلة كامل، فبشرتها تشبه بشرة الأطفال الصغار، فهي مهذبة وصوتها منخفض، ومن يعمل معها لا يشعر بأي خوف أو غربة.

