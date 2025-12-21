جيهان سلامة تكشف أسرار تفاصيل دخولها مجال التمثيل

كشفت الفنانة جيهان سلامة تفاصيل دخولها مجال التمثيل لأول مرة، موضحة أن الإعلامية الراحلة ميرفت سلامة وشقيقها كانا يعملان في ذلك المجال، وأسرتها كانت ترفض ذلك، كما أن مجموعها في الثانوية العامة كان يؤهلها لدخول كلية الحقوق، لكنها أحبت التمثيل.

وتابعت الفنانة جيهان سلامة خلال حديثها في برنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أن المخرجة إيناس الدغيدي رشحتها للتمثيل في فيلم «ديسكو ديسكو»، موضحة أن المخرجة لم تتغير حتى الآن، فهي بشخصيتها نفسها في اللوكيشن، حادة للغاية وطباعها صعبة، وهي التي اكتشفت موهبتها، وأفكارها حرة للغاية، وللأسف كثير من الأشخاص يفهمون حديثها بالخطأ.

وأوضحت الفنانة جيهان سلامة أنها تتمنى العمل مع الفنان محمد هنيدي في عدة أعمال، فهي تكن له كل التقدير والاحترام، وأيضًا المخرج أحمد خالد والمخرج جمال عبد الحميد، وغيرهم من الفنانين والمخرجين العظماء، مؤكدة أنها فنانة محظوظة كونها شاركت في أعمال حققت نجاحًا كبيرًا.

وتحدثت الفنانة جيهان سلامة عن كواليس العمل مع الفنانة عبلة كامل في مسلسل «ريا وسكينة»، مشيرة إلى أنها لم تضع أي مكياج على وجهها نهائيًا، معلقة: «أنا من ساعة ما اشتغلت معاها وأنا كرهت المكياج، نفسي طول الوقت أشتغل من غير نقطة ميك أب في وشي، وهي بسيطة قوي ودمها خفيف، ولازم أي حد يحبها وتدخل قلبه من غير حتى ما يعرفها، ونفسي ترجع للتمثيل تاني».

واختتمت الفنانة جيهان سلامة حديثها قائلة إنها لم ترَ أي فنانة برقة الفنانة عبلة كامل، فبشرتها تشبه بشرة الأطفال الصغار، فهي مهذبة وصوتها منخفض، ومن يعمل معها لا يشعر بأي خوف أو غربة.

