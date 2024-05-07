تفاصيل مشروع أهل مصر لاكتشاف المواهب وتعزيز الهوية.. فيديو

قال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع أهل مصر مشروع رئاسي في المقام الأول، حيث يقوم المشروع على 3 محاورهم الشباب والمرأة والطفل، متابعا: برنامج مشروع أهل مصر يستمر لمدة 8 أيام.



واسترسل "عمرو البسيوني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البرنامج يستهدف تحقيق العدالة الثقفية وتدعيم قيم الانتماء وتعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب، بالإضافة إلى أنه يستهدف إحداث دمج ثقافي وتعزيز الهوية المصرية بين مواطني المحافظات.



وأضاف أن البرنامج يقوم على تعريف المشاركين على بلادهم والمعالم الأثرية، وتقديم محاضرات عن الولاء والاتتماء، تعزيز المواهب واكتشافها ودعمها، متابعا: نستهدف إحداث نوع من المعايشة الإيجابية بين المشاركين.



وأوضح أن غدا هو اختتام برنامج المشروع في القلعة، وسيكون هناك ورش ختامية، مشددا على أن المشروع مستمر وسيجوب كل المحافظات، ويمكن للمواطنين التواصل من خلال قصور الثقافة.



