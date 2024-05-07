عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مشروع أهل مصر لاكتشاف المواهب وتعزيز الهوية.. فيديو

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

قال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع أهل مصر مشروع رئاسي في المقام الأول، حيث يقوم المشروع على 3 محاورهم الشباب والمرأة والطفل، متابعا: برنامج مشروع أهل مصر يستمر لمدة 8 أيام.


واسترسل "عمرو البسيوني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البرنامج يستهدف تحقيق العدالة الثقفية وتدعيم قيم الانتماء وتعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب، بالإضافة إلى أنه يستهدف إحداث دمج ثقافي وتعزيز الهوية المصرية بين مواطني المحافظات.


وأضاف أن البرنامج يقوم على تعريف المشاركين على بلادهم والمعالم الأثرية، وتقديم  محاضرات عن الولاء والاتتماء، تعزيز المواهب واكتشافها ودعمها، متابعا: نستهدف إحداث نوع من المعايشة الإيجابية بين المشاركين.


وأوضح أن غدا هو اختتام برنامج المشروع في القلعة، وسيكون هناك ورش ختامية، مشددا على أن المشروع مستمر وسيجوب كل المحافظات، ويمكن للمواطنين التواصل من خلال قصور الثقافة.

 

مشروع أهل مصر قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة تعزيز الهوية المصرية برنامج صباح البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

في أول جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

مكاسب أسعار الذهب ترتفع 1% بسبب ضعف الدولار وآمال خفض أسعار الفائدة

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

نصيحة ذهبية من ميدو إلى إياد العسقلاني

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

ترشيحاتنا

الخارجية الصينية لإسرائيل : أوقفي هجوم رفح

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. اعرف أسعار الذهب بعد الانخفاض الجديد

دبلوماسي أوروبي: سيُقـ.تل المزيد من المدنيين في هجوم رفح مهما قالت إسرائيل

اليوم.. تنصيب بوتين رئيساً لروسيا للمرة الخامسة

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ