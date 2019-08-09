ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقبال كبير في الأهلي على حملة التبرع بالدم لصالح ضحايا حادث معهد الاورام

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي على المشاركة في مبادرة التبرع بالدم لصالح ضحايا «حادث معهد الأورام» التي تشهدها فروع النادي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، الخميس، والجمعة.

وشهد مقر النادي بـ«الجزيرة»، و«مدينة نصر» و«الشيخ زايد»، مشاركة العديد من أعضاء الجمعية العمومية في حملة التبرع بالدم لصالح ضحايا “حادث انفجار معهد الأورام”.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه تقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا “حادث انفجار معهد الأورام” الأليم، مع إصدار قرارٍ بفتح باب التبرع بالدم، الخميس و الجمعة، لأعضاء النادي، وجميع لاعبي الفرق الرياضية في حملة تشمل مقر النادي بـ«الجزيرة» و«مدينة نصر» و«الشيخ زايد»، من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجميع المصابين من جراء الحادث الإرهابي الغاشم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكلمات رقيقة .. الأهلي ينعى ضحايا حادث معهد الاورام

خالص التعازي .. محافظ البحيرة ينعى ضحايا انفجار معهد الاورام

انفجار معهد الاورام.. الفنانون يرفعون شعار مصر فى القلب ولا لـ الإرهاب.. ميريام فارس: لا مكان ولا دين له.. وأنغام: حفظ الله مصر وشعبها.. ونقابة الموسيقيين تستنكر الحادث الغاشم

انفجار معهد الاورام.. كيف حول المصريون محنتهم إلى منحة لمساندة ضحايا الحادث

السفير السعودي بالقاهرة يقود حملة للتبرع بالدم لمصابي حادث معهد الاورام الإرهابي.. نقلي: روابط الدم بيننا تاريخية.. والنامي: مصر بلدنا الثاني

في حب مصر.. دول عبرت عن دعمها للقاهرة بعد العمل الإرهابي أمام معهد الاورام.. الإمارات تتبرع بـ 50 مليون جنيه.. والسفير السعودي يقود حملة تبرع بالدم لمرضى السرطان

ترشيحاتنا

شاهد.. خط سير سيارة انفجار معهد الاورام في شوارع القاهرة

اهم اخبار اليوم: الإرهاب في قبضة الداخلية .. صلاح يحارب عنصرية الإنجليز .. وأسعار الذهب تواصل الجنون

الداخلية تعلن اسم منفذ حادث انفجار معهد الاورام

إصابة رمضان صبحي خلال مران الأهلي

ياسمين عبد العزيز تكسف منى الشاذلي على الهواء .. فيديو

عودي من حيث أتيتِ.. شاهد.. مسلمة تتعرض للسب والاعتداء بوحشية في بنسلفانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا