إقبال كبير في الأهلي على حملة التبرع بالدم لصالح ضحايا حادث معهد الاورام

حرص عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي على المشاركة في مبادرة التبرع بالدم لصالح ضحايا «حادث معهد الأورام» التي تشهدها فروع النادي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، الخميس، والجمعة.



وشهد مقر النادي بـ«الجزيرة»، و«مدينة نصر» و«الشيخ زايد»، مشاركة العديد من أعضاء الجمعية العمومية في حملة التبرع بالدم لصالح ضحايا “حادث انفجار معهد الأورام”.



يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه تقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا “حادث انفجار معهد الأورام” الأليم، مع إصدار قرارٍ بفتح باب التبرع بالدم، الخميس و الجمعة، لأعضاء النادي، وجميع لاعبي الفرق الرياضية في حملة تشمل مقر النادي بـ«الجزيرة» و«مدينة نصر» و«الشيخ زايد»، من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجميع المصابين من جراء الحادث الإرهابي الغاشم.



