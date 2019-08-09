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محافظات

زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:41 م
مسعفو الدقهلية ينقلون
مسعفو الدقهلية ينقلون جثمان زميلهم لمسقط رأسه
همت الحسينى
سادت حالة من الحزن الشديد بين مسعفي الدقهلية بعد وفاة زميلهم حماده متولى والذى لقى مصرعه اليوم عقب سقوط مصعد به من الدور الحادى عشر بالمنصورة فيما قام عدد من زملائه بتزيين سيارة الإسعاف التى ستنقل جثمانه لمسقط رأسه بالسنبلاوين بالورود وصورته.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بسقوط اسانسير خاص بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ميدان المحطة في المنصورة وبداخله أحد الأشخاص.

وتمكن الرائد محمد مطر رئيس المباحث وقوات الدفاع المدنى من فتح الاسانسير عقب سقوطه وتبين مصرع حماده متولى محمود  مسعف بإسعاف الدقهلية.

وبسؤال شهود العيان تبين أنه كان يقوم بتوصيل حالة للمستشفى وعقب انتهائه من عمله وإدخاله للمريض الذي كان ينقله إلى المستشفى توجه للاسانسير للمغادرة ليسقط به من الدور الـ ١١ ويلقى مصرعه في الحال.
زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور
زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور
زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور
زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور
زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور

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