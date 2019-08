بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

ظهرت يارا نعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، نجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، خلال حضورهما حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال صور نشرتها الفنانة إنجى وجدان عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصحبة زوجها.



وتألقت يارا نعوم بإطلالة جريئة خلال الحفل، حيث ارتدت تنورة قصيرة تصل إلى أعلى الركبة، ونسقت معها بلوزة ذات أكمام مكشوفة كما كشفت عن جزء من بطنها.



وانتعلت يارا نعوم حذاء أبيض رياضيا، واعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، واختارت بعض لمسات المكياج البسيطة.



وشهد حفل جينيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد ثلاث فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ4500 جنيه للـ Golden Circle.



jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.



وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.