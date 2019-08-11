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برلمان

برلماني يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء وزارة للثروة المعدنية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:11 ص
الثروة المعدنية
الثروة المعدنية
معتز الخصوصى
قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه سيتقدم باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان لإنشاء وزارة للثروة المعدنية لحسن إدارة مواردها، خاصة أن هيئة الثروة المعدنية تتبع وزارة البترول.

وأشار النائب طارق متولي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مصر مليئة بالثروة المعدنية، إلا أنه ليس هناك الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بحيث تتم إدارتها بشكل أفضل.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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