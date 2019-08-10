طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة.. بكل سهولة وفي أسرع وقت

ليس هناك أي معنى لسفرة أول أيام عيد الأضحى المبارك بدون طبق الفتة المصرية الشهيرة بالثوم والخل واللحم الضأن الذي يكسو سطح الصينية بالكامل، ولكن ما بين رغبات أفراد العائلة في إزالة مكونات وإضافات أخرى على طبق الفتة تضييع الأم المصرية، فهناك فريق يبحث عن فتة بدون صلصة وفريق يبحث عن فتة بدون لحم وهكذا، لذلك نريح الأمهات في هذا اليوم العصيب ونقدم لها طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة.





طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة

زمن تحضير طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة

مدة التحضير: 20 دقيقة

مدة الطبخ : 60 دقيقة

الوقت الكلي للطبخة: ساعة و 20 دقيقة

مقادير طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة:

2 كيلو لحم ضأن أو حسب الرغبة.

5 ملعقة كبيرة سمنة

4 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

½ كوب خل

3 أكواب أرز

ملح وفلفل

8 أرغفة ناشفة





طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة:

- اسلقي اللحم في حلة كبيرة من 30 لـ 50 دقيقة، حتى يتم تسويتها، بعد ذلك نصفي اللحم من الشوربة.

- قومي بغسل الأرز وتصفيته من الماء.

- على الجهة لأخرى ذوبي 2 ملعقة كبيرة من السمنة في كوب ماء.

- فيما بعد ضيفي السمن على الأرز في الحلة ثم ضعي الملح مع 3 كوب ماء.

- اتركي الأرز على النار حتى يشرب الماء تمامًا، ثم قومي بتغطيته وتركه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة .

- في مقلاة متوسطة ذوبي 2 ملعقة كبيرة سمنة ثم ضيفي قطع الخبز وقلبيها حتى تصبح ذهبية ثم نقلل درجة النار ونبعد الخبز عن أطراف المقلاة ثم نضيف الثوم والخل ونبدأ في تلقيب المكونات المكونات سويًا حتى يمتص الخبز النكهة بالكامل.

- ثم قومي بإضافة 2 كوب من شوربة اللحم بالتدريج على الخبز مع الاستمرار في التقليب ببطء قليلًا بعد ذلك نقوم بتصفية الخبز من الشوربة.

- بعد ذلك نضع الخبز المحمص في طبق التقديم ثم نضيف طبقة من الأرز ثم اللحم، وطبقة أخرى من الأرز ونضع أعلاها الثوم المقرمش "التقلية"، وبالهنا والشفا.

فوائد تناول الفتة المصرية بدون صلصة

- تقلل من أضرار الكوليسترول الموجود بقطعة اللحم.

- تمد الجسم بالطاقة

- تحسن الدورة الدموية