الإسعاف الإسرائيلي: 21 مصابا جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب

أعلنت إسرائيل عن أن الهجمات الإيرانية على تل أبيب أسفرت عن 21 مصابا.

مسئول إيراني كبير: لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل

قال مسئول إيراني كبير إنه لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل وسيكون انتقام بلاده مؤلما، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

إعلام إيراني: الدفاع الجوي أسقط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائد إحداهما

كشف إعلام إيراني أن الدفاع الجوي أسقط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائد إحداهما، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

موجة صاروخية ثالثة انطلقت من إيران تجاه إسرائيل

كشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بانطلاق موجة صاروخية ثالثة انطلقت من إيران تجاه إسرائيل.