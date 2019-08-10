بعد الوقوف بـ عرفات.. حجاج الجمعيات الأهلية يبدأون نفرتهم إلى المزدلفة

حرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على الاطمئنان على بعثة حج الجمعيات الأهلية، حيث أجرت مساء اليوم اتصالا هاتفيا برئيس البعثة ايمن عبد الموجود للاطمئنان على ضيوف الرحمن وانتهائهم من أداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات.



وبدأ الحجاج فى تنفيذ نفرتهم للمزدلفة بعد سقوط الأمطار الرعدية على عرفات عصر اليوم أثناء وقوف ضيوف الرحمن بعرفات لأداء الركن الأعظم، حيث تفاعل الحجيج مع الأمطار بالتلبية والتكبير والدعاء فى مشهد مهيب داعين الله بان يمن عليهم بالرحمة والمغفرة وانهم جميعا بخير وفى اتجاه المبيت بالمزدلفة فى اطمئنان مع توافر كافة الخدمات لهم.



وتواصل رئيس بعثة حج الجمعيات الاهلية مع مشرفى الحجيج وزيارة المخيمات للاطمئنان على حالة الحجيج.



وكان مشعر عرفات قد تعرض عصر اليوم لهطول امطار رعدية أثناء وقوف ضيوف الرحمن بعرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.