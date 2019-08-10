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فن

نور تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:02 م
نور
نور
محمد بدران
هنأت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها والأمة الإسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الاضحى المبارك. 

وكتب نور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ‏"كل سنة وانتم جميعا طيبين عيد اضحى مبارك". 

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.
نور تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

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