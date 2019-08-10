السيسى يتبادل التهانى مع الملوك والرؤساء العرب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. يجري اتصالا بخادم الحرمين الشريفين .. يتلقى اتصالات من عاهل البحرين وولي عهد أبو ظبي والرئيس الفلسطيني

الرئيس السيسى للقادة العرب :

أتمنى دوام التقدم والرخاء والاستقرار للشعوب العربية

العاهل السعودى:

نتمنى لمصر حكومة وشعبا كل الخير والازدهار والتقدم

أبو مازن :

أدعو الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار





تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى التهانى مع الملوك والأمراء والقادة والرؤساء العرب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، حيث أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا ، مساء اليوم، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،خادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.



قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وعن تمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.



كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا هاتفيًا مساء اليوم من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين الشقيقة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تبادل التهنئة مع الملك حمد بن عيسى متمنيا له ولمملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء.



كما تلقى الرئيس السيسى أيضا اتصالًا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب من جانبه عن الامتنان للشيخ محمد بن زايد علي التهنئة الكريمة متمنيا له ولدولة الإمارات الشقيقة كل الازدهار والرخاء".



وأجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن اتصالا هاتفيا مع الرئيس السيسى مساء اليوم ، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن امتنانه للرئيس الفلسطيني على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيده على الشعب الفلسطيني الشقيق وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء".

