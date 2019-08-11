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رياضة

مونديال الناشئين لليد بمشاركة مصر.. تعرف على نتائج الجولة الرابعة من المجموعة الثانية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:08 ص
مونديال الناشئين
مونديال الناشئين لليد
عمرو ابوبكر
انقضت مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لمونديال الناشئين لكرة اليد المقامة حاليا في مقدونيا عن فوز السويد وفرنسا.

ونجحت السويد في تحقيق فوز قاتل على المجر في الثواني الأخيرة بنتيجة 29-28.

وعلى جانب آخر، لم يجد المنتخب الفرنسي أي معاناة في مواجهة منتخب الصين تايبيه وفاز بالمباراة بنتيجة 32-23.

وبهذه النتائج، ضمنت منتخبات السويد وفرنسا ومجر التأهل للدور الـ16 من المونديال، ويتبقى المقعد الاخير الذي سيكون من نصيب مصر في حالة الفوز على كندا.

وبعد هذه النتائج يستعرض لكم موقع صدى البلد ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

السويد في المركز الأول برصيد 6 نقاط، ولها +50 هدفا.

المجر تتراجع للمركز الثاني بعد الهزيمة من السويد برصيد 6 نقاط، ولها +46 هدفا.

فرنسا ثالثا برصيد 6 نقاط ولها +40 هدفا.

مصر رابعا قبل مواجهة كندا برصيد 4 نقاط ولها +10 أهداف.

الصين تايبيه المركز الخامس بدون أية نقاط، وكندا سادسا بدون أية نقاط أيضا.

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