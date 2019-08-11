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فن

شاهد | منى زكي ترقص في حفل جنيفر لوبيز

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:40 م
منى زكي
منى زكي
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، للفنانة منى زكي، عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال تواجدها بحفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة أول أمس الجمعة 9 أغسطس.

وظهرت منى زكي في الفيديو المتداول، وهي ترقص على أغاني جنيفر لوبيز، التي أدتها الأخيرة خلال الحفل، وبدت منى زكي متحمسة وسعيدة في مقطع الفيديو.

وشهد حفل جنيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد 3 فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle.

وحلت جنيفر لوبيز بإطلالتين شبه عاريتين، علي مسرح الحفل، الأولى بفستان سلوبيت سواريه قصير جدا كشف عن جميع أجزاء جسدها، والثانية بملابس بيضاء مكشوفة.

وأحيت المطربة العالمية جنيفر لوبيز، حفلها بمدينة العلمين الجديدة، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورنيا، مرورًا بعدة محطات أخرى، تنهيها في مصر.

jennifer lopez مغنية استعراضية وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.

وأبرز ما قدمت جنيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.

وشاركت جنيفر لوبيز فى عدد من الأفلام ومنها، Angel Eyes ،Shall We Dance? ، The Back-up Plan.

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