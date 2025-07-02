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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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برلمان

التعبئة العامة والإحصاء: مستعدون لتحديث بيانات أسر الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استعداد الجهاز لإجراء مسح فورا لتحديث البيانات الخاصة بالأسر المؤجرة إيجار قديم وعددها مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجار قديم.

وأضاف رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء: مستعدون للمساعدة وفقا للقرار التنفيذى للقانون بعد إصداره، وأن يتعهد المجلس بتكلفة ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

الأسر المؤجرة إيجار قديم الوحدات المؤجرة إيجار قديم الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي

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