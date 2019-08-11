خروجات العيد.. استوحي مكياجك من الموديل زبيدة بنكيران

يعد العيد هي من المناسبات التي يحتفل به الجميع، وتهتم الفتيات في العيد بالمستحضرات التجميلية، والطرق المناسبة لوضع مكياج العيد ويمكن أن تستوحي مكياجك في العيد من الموديل العربيات ويحتاج العيد إلى مكياج بسيط مناسب لخروجات النهار .



تعد الموديل المغربية المقيمة في الرياض زبيدة بنكيران، إحدى الموديلات اللواتي اشتهرن في الفترة الأخيرة وظهرت قبل العيد بمكياج انيق وحققت نجاحًا واضحًا رغم صغر سنها،



وتألقت زبيدة في أكثر من اطلالة بمظهر رائع ومميز، وتختار الموديل مكياج بدقة واضحة، لذا يمكن ان تستلهمي أفكارًا مميزة وأنيقة من صورها .





وذلك من خلال المكياج الكاشمير والوان الشادو النود الخفيف والبعد عن رسم الحواجب وتحديدها بشكل منتظم، ولكن يجب ان ان تصففي حواجبك بالماسكرا وتلوين الشعر وملئ الفراغات فقط .





كما تعتمد اكثر الموديل علي الوان البلاشر الطبيعية الخفيفة والاعتماد علي الماسكرا لأبراز وتطويل الرموش، كما ان احمر الشفاة يجب ان يكون باللون الفاتح المناسب لبلاشر الخدود .

