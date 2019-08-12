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تدمير رتل لتنظيم داعش في قصف جوي غربي الأنبار بالعراق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:07 م
داعش
داعش
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم /الاثنين/، بتدمير رتل لتنظيم (داعش) الإرهابي مكون من أربع سيارات، ومقتل جميع من فيه جراء قصف جوي غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن طيران الجيش قصف رتلا لتنظيم (داعش) الإرهابي مكون من أربع سيارات، كان متوجها لمهاجمة القوات الأمنية المتمركزة في منطقة جفالة سد العبد جنوب غرب قضاء الرطبة غربي الأنبار، موضحا أن معلومات استخباراتية دقيقة مكنت طيران الجيش من استهداف ورصد تحركات هذا الرتل دون وقوع أية إصابات في صفوف القوات الأمنية".

وأضاف المصدر الأمني أن طيران الجيش كثف من طلعاته الجوية في المناطق الصحراوية لإحباط أي محاولة تعرض للقطاعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة وصولا إلى الشريط الحدودي مع سوريا.

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