الدولار يسجل 16.62 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-8-2019

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه اليوم، الثلاثاء الموافق 13-8-2019، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي:
دولار أمريكى
شراء: 16.50
بيع: 16.62
يورو
شراء: 18.46
بيع: 18.60
جنيه استرليني
شراء: 20.03
بيع: 20.18
فرنك سويسرى
شراء: 16.90
بيع: 17.03
100 ين يابانى
شراء: 15.56
بيع: 15.68
ريال سعودى
شراء: 4.39
بيع: 4.43
دينار كويتى
شراء: 54.24
بيع: 54.66
درهم إماراتى
شراء: 4.49
بيع: 4.52
اليوان الصيني
شراء: 2.34
بيع: 2.35
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي:
دولار أمريكى
شراء: 16.50
بيع: 16.62
يورو
شراء: 18.46
بيع: 18.60
جنيه استرليني
شراء: 20.03
بيع: 20.18
فرنك سويسرى
شراء: 16.90
بيع: 17.03
100 ين يابانى
شراء: 15.56
بيع: 15.68
ريال سعودى
شراء: 4.39
بيع: 4.43
دينار كويتى
شراء: 54.24
بيع: 54.66
درهم إماراتى
شراء: 4.49
بيع: 4.52
اليوان الصيني
شراء: 2.34
بيع: 2.35