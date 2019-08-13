الدولار يسجل 16.62 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-8-2019

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه اليوم، الثلاثاء الموافق 13-8-2019، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي:

دولار أمريكى

شراء: 16.50

بيع: ​16.62



يورو​

شراء: 18.46

بيع: 18.60



جنيه استرليني​

شراء: 20.03

بيع: 20.18



فرنك سويسرى​

شراء: 16.90

بيع: 17.03



100 ين يابانى

شراء: 15.56

بيع: 15.68



ريال سعودى​

شراء: 4.39

بيع: 4.43



دينار كويتى​

شراء: 54.24

بيع: 54.66



درهم إماراتى​

شراء: 4.49

بيع: 4.52



اليوان الصيني

شراء: 2.34

بيع: 2.35