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اقتصاد

الدولار يسجل 16.62 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-8-2019

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:52 ص
الدولار
الدولار
مايكل عياد
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه اليوم، الثلاثاء الموافق 13-8-2019، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي:
دولار أمريكى
شراء: 16.50
بيع: ​16.62

يورو​
شراء: 18.46
بيع: 18.60

جنيه استرليني​
شراء: 20.03
بيع: 20.18

فرنك سويسرى​
شراء: 16.90
بيع: 17.03

100 ين يابانى
شراء: 15.56
بيع: 15.68

ريال سعودى​
شراء: 4.39
بيع: 4.43

دينار كويتى​
شراء: 54.24
بيع: 54.66

درهم إماراتى​
شراء: 4.49
بيع: 4.52

اليوان الصيني
شراء: 2.34
بيع: 2.35

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